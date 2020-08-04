Экономика
КоммерсантъРыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
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Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Газета Metro 04:03
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
Вместо российских ЗРС С-300 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Газета.Ru вчера в 10:40
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Наука
Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком
Для повышения точности методики пациенту следует ввести особый препарат с магнитными свойствами, который сможет подсвечивать поврежденные раком клетки.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Футбол
Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»
Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
Sport.ru 14:44
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Здоровье
Эргашев: Смольный готовится ко второй волне коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа заявил, что Смольный готовится к негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
МР7.ру 12:43
Политика
Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Договору о СНВ
Прогресса в переговорах по контролю над стратегическими вооружениями удалось достичь за последнее время США и России, заявил госсекретарь Майк Помпео 5 августа на пресс-конференции в Вашингтоне.
ИА Красная Весна 17:45
Футбол
Газизов: Кокорин перешел в «Спартак» не из-за денег
Финансовый вопрос не стоял во главе угла для Александра Кокорина в переговорах с московским "Спартаком".
ТАСС Спорт 16:46
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Культура
Раскрыта дата выхода четвертого сезона сериала «Ольга»
Создатели одного из самых популярных проектов телеканала ТНТ, комедийного шоу «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли, объявили дату выхода долгожданного четвертого сезона.
Киноафиша России 07:09
Авто
СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компании «Автомир» запускают онлайн-продажу автомобилей.
РБК 18:01
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Экономика
Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году
Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Киберспорт
Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:32
Космос
Видео: Как человечество может стать космической цивилизацией за 100 лет
Srnsk 01 августа в 21:50
Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
Авто
Haval F7 получил новую топовую версию в России
Haval выводит на российский рынок кроссовер Haval F7 в новом топовом варианте исполнения с названием Tech Plus.
Новые автомобили вчера в 22:42
Авто
General Motors зарегистрировал торговый знак Hummer в России
Компания General Motors практически полностью покинула российский рынок ранее.
Юга.ру 17:22
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21