Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Компания Google намерена ввести налог для YouTube-блогеров с июня 2021 года

Как стало известно EVO-RUS.COM, с первого летнего месяца текущего года компания Google собирается удерживать налоги с доходов блогеров, которые работают на видеохостинге YouTube. В их числе, разумеется, окажутся российские граждане.В источнике
С чего всё началось

С российских блогеров хотят получить налоги

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Ведомостивчера в 16:14
Подробнее о событии

Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров

Ведомости03:12

Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

РБК02:59

Google может ввести налог для создателей роликов на YouTube, просматриваемых в США

ТАСС00:19

Google может ввести налог для авторов YouTube, за чьи ролики платят в США

ИА Красная Весна01:33

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

РИА Новости00:49

Google введет налоги для YouTube-блогеров

URA.Ru22:23

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Коммерсантъвчера в 14:50
Интересное

Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в Евросоюзе

Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson, после того как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать для нее временное регистрационное удостоверение.
ТАСС11:21

Кондитер Коркунов признан банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению казанского Анкор банка, признанного несостоятельным, признал банкротом бывшего председателя совета директоров банка и его совладельца (49,79%), известного кондитера Андрея Коркунова.
Интерфакс10:38

Правительство решило скорректировать демпферный механизм на топливо

Правительство России приняло решение скорректировать демпферный механизм для того, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нем цены на уровень фактического роста цен в рознице.
Известиявчера в 08:37

ФСИН опровергла сообщения об избиении осужденной за госизмену Зиминой

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергло опубликованные в СМИ сообщения о том, что сотрудники следственного изолятора избивают и применяют спецсредства к жительнице Калининграда Антонине Зиминой, осужденной по статье о госизмене.
РИА Новости10:39