Как стало известно EVO-RUS.COM, с первого летнего месяца текущего года компания Google собирается удерживать налоги с доходов блогеров, которые работают на видеохостинге YouTube. В их числе, разумеется, окажутся российские граждане.

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С чего всё началось С российских блогеров хотят получить налоги Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Ведомости вчера в 16:14