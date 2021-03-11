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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Компания Google намерена ввести налог для YouTube-блогеров с июня 2021 года

Как стало известно EVO-RUS.COM, с первого летнего месяца текущего года компания Google собирается удерживать налоги с доходов блогеров, которые работают на видеохостинге YouTube. В их числе, разумеется, окажутся российские граждане.В источнике
С чего всё началось

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