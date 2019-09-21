Наука

News.ruNews.ruGoogle сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.
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Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

РБК00:54

Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Говорит Москва05:13

Google создал мощнейший в мире компьютер

Lenta.ru06:45

Google создал самый мощный компьютер в мире

Газета.Ru05:42

Google объявила о создании самого мощного квантового компьютера

РЕН ТВ05:44

Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Ведомости05:56

FT: Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

ТАСС05:14
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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
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В Крыму загорелся мужской монастырь

Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.
РБК 12:13
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
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«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0

Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Происшествия

В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Футбол

РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
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Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свой новый дом

Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Экономика

Гражданам-банкротам простят налоги и штрафы ГИБДД

Подготовлены поправки к законодательству, согласно которым если гражданина признают банкротом, то помимо основного долга, из-за которого он и был объявлен финансово несостоятельным, с него спишут также недоимку по налогам и неуплаченные штрафы ГИБДД.
Время Бухгалтера 18 сентября в 04:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

ТАСС 07:01
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Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
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Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Футбол

ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»

Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
Газета.Ru 07:33
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати

20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.
Woman.ru 03:49
Происшествия

Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске

Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
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Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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В подмосковном Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек

Собравшиеся на митинг жители Егорьевска требовали прекратить увольнения медиков и отправить в отставку главврача Гарика Хачатряна, как не справляющегося со своими обязанностями.
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