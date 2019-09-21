Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.

Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Происшествия В Крыму загорелся мужской монастырь Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Футбол «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.

Кино Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала свой новый дом Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.

Экономика Гражданам-банкротам простят налоги и штрафы ГИБДД Подготовлены поправки к законодательству, согласно которым если гражданина признают банкротом, то помимо основного долга, из-за которого он и был объявлен финансово несостоятельным, с него спишут также недоимку по налогам и неуплаченные штрафы ГИБДД.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Здоровье Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Футбол ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром» Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Шоу-бизнес Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати 20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.

Происшествия Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.