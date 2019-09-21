Наука
News.ruGoogle сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.
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Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Телепрограмма вчера в 01:24
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Происшествия
В Крыму загорелся мужской монастырь
Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.
РБК 12:13
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Происшествия
В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека
По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Экономика
Гражданам-банкротам простят налоги и штрафы ГИБДД
Подготовлены поправки к законодательству, согласно которым если гражданина признают банкротом, то помимо основного долга, из-за которого он и был объявлен финансово несостоятельным, с него спишут также недоимку по налогам и неуплаченные штрафы ГИБДД.
Время Бухгалтера 18 сентября в 04:52
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Футбол
ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
Газета.Ru 07:33
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати
20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.
Woman.ru 03:49
Происшествия
Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске
Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 18 сентября в 20:37
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Здоровье
В подмосковном Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек
Собравшиеся на митинг жители Егорьевска требовали прекратить увольнения медиков и отправить в отставку главврача Гарика Хачатряна, как не справляющегося со своими обязанностями.
Эхо Москвы 15:04