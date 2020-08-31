Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о продаже складского комплекса «Крекшино» в Новой Москве, следует из материалов на сайте ведомства. Покупателями выступают компании, связанные с логистическим оператором MLP, который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.В источнике
С чего всё началось
Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России
Михаил Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сделка по логопарку "Крекшино" может стать самой крупной с 2015 года, когда MLP приобрела индустриальный парк "ПНК-Чехов" у PNK Group, напоминает CBRE.
РБК03:00
Подробнее о событии
ФАС согласовала ходатайство о продаже логопарка «Крекшино» структурам Михаила Гуцериева
Финансовая газета08:09