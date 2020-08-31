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РБК
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о продаже складского комплекса «Крекшино» в Новой Москве, следует из материалов на сайте ведомства. Покупателями выступают компании, связанные с логистическим оператором MLP, который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.В источнике
С чего всё началось
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Михаил Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сделка по логопарку "Крекшино" может стать самой крупной с 2015 года, когда MLP приобрела индустриальный парк "ПНК-Чехов" у PNK Group, напоминает CBRE.
РБК03:00
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Арендатор.ру

«Сафмар станет крупнейшим владельцем складов в России

Арендатор.ру08:13
Финансовая газета

ФАС согласовала ходатайство о продаже логопарка «Крекшино» структурам Михаила Гуцериева

Финансовая газета08:09
Давыдов.Индекс

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Давыдов.Индекс08:08
The Moscow Post

Гуцериев «складирует» бизнес

The Moscow Post04:57
Компания

Структура Гуцериева станет самым крупным владельцем складов в России

Компания03:53
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

РБК03:00

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известия07:41
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В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса

Более заразный штамм нового коронавируса, получивший название D614G, обнаружен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя директора Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Херавати Судойо.
Ведомости03:58
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«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВ04:05
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газета07:30
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