Насильник с велосипедом и 2 собаками объявлен в розыск в Воронеже

С собой к насильника было два полиэтиленовых пакета (черный и белый), синий велик «Десна», а также две собаки (предположительно, лабрадор по кличке «Бади» и овчарка).