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РБК
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

Среди конечных владельцев Levetor Trading сам Гуцериев, следует из данных кипрского реестра компаний. Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.В источнике
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Ведомости

«Марвел-логистика» купила еще один склад на юге Подмосковья

Ведомости17:36
The Moscow Post

Гуцериев «складирует» бизнес

The Moscow Postвчера в 04:57
Компания

Гуцериев спрячет нефтяные проблемы на складе

Компаниявчера в 11:57
Арендатор.ру

«Сафмар станет крупнейшим владельцем складов в России

Арендатор.рувчера в 08:13
Финансовая газета

ФАС согласовала ходатайство о продаже логопарка «Крекшино» структурам Михаила Гуцериева

Финансовая газетавчера в 08:09
Давыдов.Индекс

Алексей Ульянов (Москва): Склады на сегодня — один из самых прибыльных видов деятельности

Давыдов.Индексвчера в 13:53
РБК

Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России

РБКвчера в 03:00

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Установлен главный виновник воспаления в кишечнике

Если у здоровых людей клетки иммунной системы борются с другими клетками организма, поражёнными внутриклеточными паразитами, то у больных людей иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии в кишечнике.
Evo-rus.comвчера в 08:16
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче шестого тура РПЛ

Матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.
Москва 2430 августа в 11:51

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM29 августа в 00:09
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