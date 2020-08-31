Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России
Среди конечных владельцев Levetor Trading сам Гуцериев, следует из данных кипрского реестра компаний. Гуцериев с состоянием $2,1 млрд занимает 45-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.В источнике
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