Авто

Автоновости дняАвтоновости дняКомпания Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. Используя мобильное приложение, клиент сможет арендовать автомобили Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1 в топовой комплектации.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Hyundai запускает подписку на автомобили: объявлены тарифы

Авторевю13:44

Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Автостат08:19

Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

CarsWeek.ru09:55

Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян

Motor09:27

В Hyundai назвали стоимость подписки на свои автомобили в России

AutoNews10:43

Компания Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

Автоновости дня08:10

Hyundai объявила цены на сервис аренды машин по подписке

РБК07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Здоровье

Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора

Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер 13:36
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Экономика

В России могут появиться частные судебные приставы

В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
Ореанда-Новости 16:25
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Единоборства

«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко

Lenta.ru вчера в 11:03
Авто

Новая Toyota Camry получила полный привод

Интегрировать электрический «полный привод» в японскую Camry было проще всего, так как на домашнем рынке бизнес-седан представлен исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной мощностью 211 л.с. Теперь системе помогает еще один электромотор на задней оси, выдающий 7,2 л.с. и 55 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 08:00
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика

В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ

В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам.
Газета.Ru 18:42
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество

Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн

Ruposters.ru 01:40
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика

Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ 14:54
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Происшествия

Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Здоровье

Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин

Кубанские новости 01:40
Космос

Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»

Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия 18:24
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии

Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо 21:57
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM 22:49
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Здоровье

Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят

Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

РИА Новости 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное