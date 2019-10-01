Авто
Автоновости дняКомпания Hyundai назвала цены на автомобили по подписке
Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. Используя мобильное приложение, клиент сможет арендовать автомобили Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1 в топовой комплектации.
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Здоровье
Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер 13:36
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Экономика
В России могут появиться частные судебные приставы
В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
Ореанда-Новости 16:25
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
Авто
Новая Toyota Camry получила полный привод
Интегрировать электрический «полный привод» в японскую Camry было проще всего, так как на домашнем рынке бизнес-седан представлен исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной мощностью 211 л.с. Теперь системе помогает еще один электромотор на задней оси, выдающий 7,2 л.с. и 55 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 08:00
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика
В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ
В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам.
Газета.Ru 18:42
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Происшествия
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Кубанские новости 01:40
Космос
Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»
Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия 18:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо 21:57
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM 22:49
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Здоровье
Несколько больниц и поликлиник в Башкирии объединят
Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
ГлавУфа 29 сентября в 10:45
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
РИА Новости 15:38