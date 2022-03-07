РИА НовостиКомпания IBM приостановила коммерческую деятельность в РоссииКомпания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России.РИА Новости«Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в заявлении председателя и главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришны.ФАНВ IBM добавили, что компания пытается «обезопасить и поддержать своих сотрудников, которых коснулся кризис».REGNUMIBM является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг.Реальное времяЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомПрофильЦарьградРамблерВечерняя МоскваDaily StormНТВiXBT.comГазета.RuРБКРосбалтREGNUMРЕН ТВВестник КавказаНациональная служба новостейКомсомольская правдаПодробнее о событииIBM приостановила деятельность в РФОбщественная служба новостей19:21Компания IBM объявила о приостановке работы в РоссииРоссийская газета18:53Компания IBM объявила о приостановке работы в РоссииГазета.Ru18:00Технологическая корпорация IBM приостановила коммерческую деятельность в РоссииLenta.ru18:20IBM уточнила, что приостановила весь бизнес в РоссииТАСС18:14IBM приостановила коммерческую деятельность в РоссииRT на русском18:08Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в РФNews.ru18:52Показать ещёОценить201Поделиться