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Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в России

Компания IBM на своем сайте
 объявила о приостановлении коммерческой активности в России.
РИА Новости
«Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в заявлении председателя и главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришны.
ФАН
В IBM добавили, что компания пытается «обезопасить и поддержать своих сотрудников, которых коснулся кризис».
REGNUM
IBM является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг.
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Подробнее о событии

IBM приостановила деятельность в РФ
Общественная служба новостей19:21
Компания IBM объявила о приостановке работы в России
Российская газета18:53
Компания IBM объявила о приостановке работы в России
Газета.Ru18:00
Технологическая корпорация IBM приостановила коммерческую деятельность в России
Lenta.ru18:20
IBM уточнила, что приостановила весь бизнес в России
ТАСС18:14
IBM приостановила коммерческую деятельность в России
RT на русском18:08
Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в РФ
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