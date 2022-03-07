«Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в заявлении председателя и главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришны.
Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония.
Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, которая владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, объявила о приостановке всей коммерческой деятельности в России.