Будьте в Плюсе

Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в России

Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России.
РИА Новости
«Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в заявлении председателя и главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришны.
ФАН
Глава компании сообщил, что IBM помогает сотрудникам покинуть страну, и собирается направить взносы в фонды для помощи беженцам.
РБК
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

IBM приостановила деятельность в РФ
Общественная служба новостей19:21
Компания IBM объявила о приостановке работы в России
Российская газета18:53
IBM приостановила коммерческую деятельность в России
RT на русском18:08
Технологическая корпорация IBM приостановила коммерческую деятельность в России
Lenta.ru18:20
IBM уточнила, что приостановила весь бизнес в России
ТАСС18:14
Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в РФ
News.ru18:52
Компания IBM объявила о приостановке работы в России
Газета.Ru18:00

Интересное

Путин объявил о выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сообщил он.
РБК17:01

Генсек Мацуно: Япония заявила России протест из-за внесения в список недружественных стран

Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония.
РИА Новости21:39

В Санкт-Петербурге гражданина России оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина России за дискредитацию действий российских войск.
Lenta.ru23:16

Глава японского МИД назвал южную часть Курил «исконной территорией Японии»

Япония не меняет своей позиции по поводу южной части Курильских островов и считает эти территории "исконно японскими".
ТАСС21:07

Estee Lauder приостановит коммерческую деятельность в России и закроет магазины

Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, которая владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, объявила о приостановке всей коммерческой деятельности в России.
Lenta.ru23:27

Мединский заявил, что ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались.
ТАССвчера в 13:09

Новак: Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1».
Lenta.ru17:20

Bloomberg назвал Россию мировым лидером по количеству санкций

За несколько дней с признания независимости ДНР и ЛНР и начала военной спецоперации на Украине Россия стала страной-лидером по числу введенных против нее санкций.
РБК18:51

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекратит работу в России

Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI прекращает работу в России.
Lenta.ru19:13

Boeing объявила о приостановке закупок российского титана

Корпорация Boeing приостанавливает закупки титана из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Газета.Ruвчера в 06:16