Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
78.ru
78.ru

Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

Петербургская компания «Игристые вина», которая является одним из крупнейших производителей игристых и шампанских вин, прекратила выпуск этой продукции, пишет РБК. Компания выпускала игристые вина под такими брендами, как «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и другие.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
Петербургский дневник

Петербургская компания «Игристые вина» прекратила производство одноименной продукции

Петербургский дневник10:27
Компания

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компаниявчера в 16:14
78.ru

Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

78.ru04:56
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Невские Новости

Шампанское «Лев Голицынъ» может исчезнуть с прилавков магазинов в 2021 году

Невские Новости07:57
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

Путин поручил разобраться с ситуацией с Куштау и содовой компанией

Во время совещания с правительством Владимир Путин поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), передает телеканал «Мир 24».
Невские Новости26 августа в 10:48
1,9K