Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин
Петербургская компания «Игристые вина», которая является одним из крупнейших производителей игристых и шампанских вин, прекратила выпуск этой продукции, пишет РБК. Компания выпускала игристые вина под такими брендами, как «Лев Голицынъ», «Наследие Мастера», «Ленинградское» и другие.В источнике
С чего всё началось
Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство
Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж.
РБКвчера в 11:37
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Петербургская компания «Игристые вина» прекратила производство одноименной продукции
Петербургский дневник10:27