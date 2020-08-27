Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.