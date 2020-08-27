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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
Невские Новости

Шампанское «Лев Голицынъ» может исчезнуть с прилавков магазинов в 2021 году

Невские Новости07:57
Компания

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компаниявчера в 16:14
78.ru

Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

78.ru04:56
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Санкт-Петербургские ведомости

В Петербурге одна из крупных компаний остановила производство игристых вин

Санкт-Петербургские ведомости07:17
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новости05:59
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин в ходе традиционного пятничного совещания с членами Совета безопасности обсудил из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво в режиме видеоконференции текущее взаимодействие с властями Белоруссии и перспективы этого сотрудничества.
SM News08:30

Microsoft рассказала про DirectX 12_2. Поддержка будет в AMD RDNA2, Intel Xe-HPG, NVIDIA RTX и Qualcomm Snapdragon

Обновление, реализующее приближение возможностей DirectX 12 к DirectX 12 Ultimate, будет поддержано ускорителями NVIDIA GeForce RTX и Quadro RTX, а также графическими картами AMD на базе будущей архитектуры RDNA2, дискретной графикой Intel Xe-HPG и перспективными платформами нового поколения семейства Qualcomm Snapdragon.
3DNews07:36

Экономист: ликвидация ПФР спровоцирует отмену пенсий в России

Экономист отметил, что предложенная инициатива о переносе функций ПФР на налоговую службу технически выполнима, однако нецелесообразна, поскольку выплатами пенсий должна занимать отдельная структура, что также доказывает мировая практика.
VSE42.RU05:24
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