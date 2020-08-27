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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж.
РБКвчера в 11:37
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Невские Новости

Шампанское «Лев Голицынъ» может исчезнуть с прилавков магазинов в 2021 году

Невские Новости07:57
Компания

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компаниявчера в 16:14
78.ru

Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

78.ru04:56
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Санкт-Петербургские ведомости

В Петербурге одна из крупных компаний остановила производство игристых вин

Санкт-Петербургские ведомости07:17
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

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РИА Новости03:58
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РИА Новости05:59
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Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
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