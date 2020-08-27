«Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Жоау Фелиша на Гризманна

Как сообщает Marca, перед 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:8) глава клуба обратился к мадридскому "Атлетико", предложив Антуану Гризманну вернуться в свою бывшую команду в рамках обмена, который позволил бы Жоау Фелишу перебраться в стан сине-гранатовых.