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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ Санкт-Петербург

«Игристые вина» прекратили производство одноименной продукции

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:29
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Компания

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компаниявчера в 16:14
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
ИА Красная Весна

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

ИА Красная Весна20:47

«Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Жоау Фелиша на Гризманна

Как сообщает Marca, перед 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:8) глава клуба обратился к мадридскому "Атлетико", предложив Антуану Гризманну вернуться в свою бывшую команду в рамках обмена, который позволил бы Жоау Фелишу перебраться в стан сине-гранатовых.
«Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Жоау Фелиша на Гризманна
Газета.Ru00:47

С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на Польское агентство печати.
С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией
Коммерсантъ19:59
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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Более 800 миллионов рублей выделили на выплаты новосибирцам с детьми

Новосибирской области дополнительно выделили более 800 миллионов рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Вести Новосибирсквчера в 01:50

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБКвчера в 11:29
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