Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
Компания

Компания «Игристые вина» остановила их производство из-за нового закона

Компаниявчера в 16:14
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
444

Завершено следствие по делу замглавы «Аэрофлота» о хищении 250 млн

РИА Новости Следственный комитет РФ закончил следствие по делу заместителя главы "Аэрофлота" Владимира Александрова, связанного с хищением у компании 250 млн рублей при оказании услуг адвокатской коллегией.
РЕН ТВ17:47

В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
11

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
89