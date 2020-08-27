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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Компания

Компания «Игристые вина» остановила их производство из-за нового закона

Компаниявчера в 16:14
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

Найден первый в мире пациент, который смог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи отмечают, что данную пациентку можно считать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ самостоятельно, без какой-либо терапии и трансплантации костного мозга.
Аргументы и Факты17:06
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 16:03
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Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactorвчера в 05:49
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное дело26 августа в 03:34
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