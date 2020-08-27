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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
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Компания

Компания «Игристые вина» остановила их производство из-за нового закона

Компаниявчера в 16:14
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
ИА Красная Весна

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

ИА Красная Весна20:47
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

В Пентагоне прокомментировали инцидент с российскими военными в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
В Пентагоне прокомментировали инцидент с российскими военными в Сирии
РИА Новости17:20
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известиявчера в 23:58
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НМ ЛНР: боевики ВФУ нарушают договорённости о перемирии

Как сообщают официальные представители Луганска, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанных в ходе заседания Контактной группы.
Новостной фронт26 августа в 04:14
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