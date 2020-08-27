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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ Санкт-Петербург

«Игристые вина» прекратили производство одноименной продукции

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:29
ИА Красная Весна

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

ИА Красная Весна20:47
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Компания

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

Компаниявчера в 16:14
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАССвчера в 11:32

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Фактывчера в 00:51
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель

На других рынках базовым станет 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 или 247 л.с. 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.) отправлен в отставку, а вот 3,3-литровый битурбированный V6 получил новую выпускную систему с электронным клапаном, его мощность увеличилась с 370 до 373 л.с. (в России и Европе она составит 370 л.с.). Коробка передач безальтернативная — 8-ступенчатая АКПП.
Тарантас Ньюс02:28
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