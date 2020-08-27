Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.