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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил РБК гендиректор предприятия Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер». Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
РБКвчера в 11:37
Подробнее о событии
Компания

Компания «Игристые вина» остановила их производство из-за нового закона

Компаниявчера в 16:14
ИА Красная Весна

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

ИА Красная Весна20:47
АБН

Петербургский производитель «Игристые вина» перестал выпускать игристые вина

АБН17:58
Коммерсантъ

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Коммерсантъ17:20
Национальное Аграрное Агентство

Крупный питерский холдинг перестал выпускать игристые вина

Национальное Аграрное Агентство00:47
Долг.рф

Компания «Игристые вина» приостановила свою деятельность

Долг.рфвчера в 16:01
РБК

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

РБКвчера в 11:37

ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».
RT на русскомвчера в 08:01
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Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил Минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известия00:10
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Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
REGNUM23:42
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Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайнвчера в 14:47

96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:13
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье

Российская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева призналась в интервью Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу "Света вокруг света", что в детстве стала свидетельницей домашнего насилия.
РИА Новостивчера в 11:08
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Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта В Красноярске на обследование в психдиспансер помещены девять школьников, которые в переписке якобы обсуждали возможность совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской школе "Колумбайн".
Коммерсантъ Новосибирск00:24
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