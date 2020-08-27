Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина
Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.В источнике
С чего всё началось
Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство
Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается. В портфеле компании игристые вина занимают 80–85% продаж.
РБКвчера в 11:37
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