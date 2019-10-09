Общество
Российская газетаКомпания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу. В суд обратился 26-летний Николас Мюррей, который сообщил, что в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, имеющий очень неприятный для мужчин побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Экономика
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ.
Российская газета 16:28
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Общество
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков
В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science 02:55
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля
Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van.
Реальное время 15:30
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза вчера в 16:27
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования.
РБК 16:08
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
Экономика
В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
РБК 19:35
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике
Кстати, на фото с пикника Джексон запечатлен в розовом купальнике.
Вечерний курьер вчера в 10:45
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Авто
В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Тарантас Ньюс 12:27
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Экономика
Силуанов отказал в поддержке детям войны
Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.
REGNUM 04:36