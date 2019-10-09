Общество

Российская газетаРоссийская газетаКомпания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу. В суд обратился 26-летний Николас Мюррей, который сообщил, что в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, имеющий очень неприятный для мужчин побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез).
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Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

РИА Новости23:09

Компанию «Джонсон и Джонсон» обязали выплатить 8 миллиардов долларов американцу, у которого стала расти грудь

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Johnson&Johnson выплатит $8 млрд за увеличивший грудь американцу препарат

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ТАСС19:19

Суд обязал Johnson&Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Коммерсантъ20:45
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Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.
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Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
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В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
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