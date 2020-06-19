Экономика
NSP.ruКомпания «Л1» и банк ВТБ запустили антикризисную ипотеку
Компания «Л1» и банк ВТБ запустили антикризисную ипотеку – под 0,9% годовых. Предложение распространяется на квартиры в сданных корпусах ЖК «Лондон Парк».
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ВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5 %
Newslab.ru18 июня в 21:00
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Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Экономика
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 18:03
Политика
Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке
Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
REGNUM 02:17
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек
Всего в Свердловской области зафиксировано 10 932 зараженных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 07:20
Общество
Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах
Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News вчера в 05:59
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
Lenta.ru 02:10
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Происшествия
На улице Рубинштейна полиция провела ночной рейд
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, рейд с участие сотрудников Роспотребнадзора провели накануне ночью.
Neva.Today 02:30
Футбол
Уткин: «Быть футбольным клубом „Сочи“ - отстой и дно, играть за него - позор»
Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, жестко раскритиковал футбольный клуб «Сочи» после домашнего поединка 23-го тура чемпионата России против «Ростова».
Евро-футбол.ру 02:55
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Политика
Путин приехал в главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин приехал в главный храм Вооруженных сил России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Происшествия
В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо
На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество
В Германии появился памятник Ленину
РИА Новости 20 июня в 12:35
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Общество
В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
На Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне
Украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 02:23
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro получит ультратонкий экран
Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном.
iXBT.com 03:17