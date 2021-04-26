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Компания Лисина выставила на продажу крупного производителя арматуры

Согласно презентации, «НЛМК-Урал» в январе—феврале 2021 года занял первое место на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж компании может превышать 30%. Контроль над этими заводами НЛМК купил в 2007 году у «Макси-групп» Николая Максимова, заплатив $300 млн.В источнике
РБК
RuNews24.ru
ФедералПресс
Znak.com
URA.Ru
Национальная служба новостей
Накануне.Ru
УралПолит.Ru

С чего всё началось

Компания Лисина выставила на продажу крупного производителя арматуры

Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк.
РБК23:01

Подробнее о событии

Группа НЛМК выставила на продажу несколько уральских заводов

Expert.ru03:09

НЛМК продаст крупного производителя арматуры

Национальная служба новостей02:22

Компания Лисина выставила на продажу крупного производителя арматуры

РБК23:01

Компания Лисина выставила на продажу производителя арматуры на Урале

Компания01:10

РБК: олигарх из списка Forbes продает свердловские активы

URA.Ru00:40

РБК: группа НЛМК Лисина выставила на продажу крупного производителя арматуры на Урале

Forbes00:14

РБК: Владимир Лисин готовится продать уральские заводы

Znak.com01:13
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