Согласно презентации, «НЛМК-Урал» в январе—феврале 2021 года занял первое место на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж компании может превышать 30%. Контроль над этими заводами НЛМК купил в 2007 году у «Макси-групп» Николая Максимова, заплатив $300 млн.

С чего всё началось Компания Лисина выставила на продажу крупного производителя арматуры Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк. РБК 23:01