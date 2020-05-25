Экономика

КомпанияКомпанияКомпания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель

Компания «Косминвест» заняла 50 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли по версии BEFL. Под ее контролем около 100 тысяч гектаров. «Косминвест» является новым владельцем активов ставропольской «ТОК-Агро».
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