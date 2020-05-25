Экономика
КомпанияКомпания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель
Компания «Косминвест» заняла 50 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли по версии BEFL. Под ее контролем около 100 тысяч гектаров. «Косминвест» является новым владельцем активов ставропольской «ТОК-Агро».
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Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Авто
Новый Haval H6 показали до официальной премьеры
Как сообщает портал "Новые автомобили", премьера модели состоится летом текущего года.
Новые автомобили 00:43
Общество
Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве скончались еще 76 человек с коронавирусом.
Вечерняя Москва 16:53
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском 20:56
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Общество
Министр просвещения назвал даты проведения пробного ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке
20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.
Известия 22:40
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Шоу-бизнес
Убитая горем Светлана Моргунова похоронила сына
Bimru.ru вчера в 05:46
Здоровье
Главврача скорой на Камчатке отстранили из-за вспышки коронавируса
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отстранил от работы главного врача скорой помощи Петропавловска-Камчатского.
EastRussia 19:05
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
На Сахалине открываются кафе и рестораны
С 26 мая на Сахалине и Курилах возобновят работу рестораны, кафе и столовые.
Росбалт 19:59
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Гаджеты
Озвучены цены на все модели iPhone 12
В переводе на российские деньги цена «яблочного» смартфона составит порядка 50 тыс. рублей.
Слово и Дело 05:17
Общество
Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы
Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
Общество
С 1 июня начинаются новые выплаты на детей
Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Настроение (п. Увельский) 04:04
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Происшествия
В Иркутске 90 вахтовиков сбежали из обсерватора на стройку
На стройке в иркутском микрорайоне Ново-Ленино были задержаны 90 человек, которые приехали на работу из общежития, расположенного в поселке Маркова, где ранее был выявлен очаг коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 06:20
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Гаджеты
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
Мойка78 22:59
Шоу-бизнес
Из-за Малышевой бросил пить и курить Дибров
Несколько месяцев назад известный российский телеведущий Дмитрий Дибров перенес микроинсульт.
Live24 05:58