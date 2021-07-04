В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение компании анонсировали приостановку отгрузки ассортимента шампанских вин.

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С чего всё началось Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон , в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России. RT на русском 11:41