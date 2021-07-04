Компания Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон об игристых винах
В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение компании анонсировали приостановку отгрузки ассортимента шампанских вин.В источнике
С чего всё началось
Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон
, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.