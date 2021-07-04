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Компания Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон об игристых винах

В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение компании анонсировали приостановку отгрузки ассортимента шампанских вин.В источнике

С чего всё началось

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон
, в соответствии с которым название «шампанское» разрешается использовать только для напитков, произведённых в России.

Подробнее о событии

Bloomberg: Moet Hennessy будет маркировать продукцию как игристое вино для поставок в РФ

ТАСС11:58

В Moët & Hennessy согласились изменить маркировку поставляемых в Россию напитков

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Moet Hennessy согласилась называть в России свое шампанское игристым вином

Коммерсантъ11:06

Moet Hennessy восстановит поставки шампанского в Россию

Lenta.ru10:16

Компания Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон об игристых винах

РИА Новости10:12

Moet Hennessy выполнит требования нового российского закона об алкоголе

Forbes10:27

Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах

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