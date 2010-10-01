Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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Тайга.инфовчера в 23:50

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Sibnovosti.ru01:03

Mondelez продает недостроенный кондитерский завод в Новосибирской области

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, подозреваемого в нападении с ножом на двух полицейских, одному из которых в результате потребовалась операция, сообщило областное управление СК РФ.
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Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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Семак прокомментировал разгром «Зенита» в матче с «Бенфикой»

Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после встречи двух команд в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

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В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
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Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом.
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Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
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Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
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Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

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На Первом канале продолжается мелодрама «Тест на беременность»

До финала все меньше серий, и непростой сюжет становится только сложнее и запутанней.
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Глава района ушел в отставку после отчета перед губернатором Сахалина

Решение об отставке главы Холмского района Сахалинской области Алексея Летечина принято по результатам его отчета перед жителями и депутатами муниципалитета.
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Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
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Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
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В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве

В Канаде совершил полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
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Цифровой профиль россиян потребует доработки государственных ИТ-систем

В сопроводительном письме замглавы Минкомсвязи Максим Паршин указал, что проект постановления помимо заявленных целей "позволит обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках концепции и архитектуры цифрового профиля — ЕСИА 2.0".
РБК вчера в 23:00
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На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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Анастасия Ивлеева ответила подписчикам, почему не заводит детей

Uznayvse.ru вчера в 06:43
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Жирков выиграл премию «Джентльмен года»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года», которая вручается газетой «Комсомольская правда».
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В США в результате перестрелки погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате перестрелки в американском штате Нью-Джерси. Среди жертв — один полицейский.
Вести.Ru вчера в 22:26
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Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
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Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека

Практически у всех прирученных зверей в ДНК исследователи обнаружили схожие изменения, не встречавшиеся в геномах их диких сородичей.
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