Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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Mondelez отказался от строительства завода под Новосибирском

В настоящее время завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость эксперты оценивают на сумму до 500 млн руб. Проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался компанией с 2014 года.
Коммерсантъ Новосибирсквчера в 21:26

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Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

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Mondelez продает недостроенный кондитерский завод в Новосибирской области

Ваши новости00:59

Mondelez отказался от строительства завода под Новосибирском

Коммерсантъ Новосибирсквчера в 21:26
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Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
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Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

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Как сообщили в региональном минздраве, строительство перехода между консультативно-диагностическим центром и корпусом стационара позволило обеспечить доступность диагностических обследований маленьких пациентов.
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Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
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Минприроды предупредило регионы о критической ситуации с мусором

«Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», — приводит РИА «Новости» текст письма Кобылкина, которое министр направил в регионы.
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Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

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С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава

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Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию и на сцену заставило певицу наладить отношения с людьми из прошлой жизни.
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