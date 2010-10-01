Экономика
REGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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В настоящее время завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость эксперты оценивают на сумму до 500 млн руб. Проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался компанией с 2014 года.Коммерсантъ Новосибирсквчера в 21:26
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Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета
Интерфакс - Россиявчера в 23:28
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