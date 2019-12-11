Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42

Производитель печенья «Юбилейное» продаст недостроенный завод из-за слабого спроса

Интерфакс01:26

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50
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Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
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Памфилова назвала выборы поводом, а не причиной протестов

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Коммерсантъ 05:25
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Армия и оружие

США остановили обучение всех военнослужащих из Саудовской Аравии

Издание New York Times уточняет, что на данный момент в США на обучении находится более 5 тыс. военнослужащих.
Полит.ру 05:38
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
РИА Новости 05:40
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Единоборства

Олег Тактаров назвал условие организации поединка с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о том, на каких условиях согласится провести бой с Александром Емельяненко.
FightTime.ru вчера в 14:59
Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский биатлон жив

«Российский биатлон жив» Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах.
Чемпионат вчера в 12:15
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Футбол

«Спартак» оштрафован на 530 тысяч рублей за матч с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:4). — На матче болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, — начал Григорьянц.
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Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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Экономика

В Госдуме опять заговорили о введении нормы потребления электричества для россиян

В нижней палате парламента снова начали обсуждать вопрос введения дифференцированного тарифа на электроэнергию, который будет зависеть от нормы потребления.
Версия-Саратов 05:12
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Интернет

Avast признался в продаже личных данных всех пользователей

Крупнейший бесплатный антивирус Avast сознался в продаже личных данных своих пользователей.
Crypto-News 05:05
Политика

В Верховной раде произошла очередная драка (видео)

После заседания комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики в среду, 11 декабря, в здании парламента произошла драка между активистами ВО "Свобода" и депутатом от "Слуги народа" Богданцем.
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Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

РИА Новости 04:22
Футбол

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Sportbox.RU вчера в 17:53
Экономика

Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Российская газета 05:44
Происшествия

Экс-главу роддома в Москве арестовали по делу о халатности

6 декабря стало известно об увольнении заведующей филиалом роддома № 27 им. Спасокукоцкого Марины Сармосян.
Говорит Москва 08 декабря в 05:43
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
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