Экономика
REGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.Коммерсантъвчера в 17:42
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Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета
Интерфакс - Россиявчера в 23:28
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