Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Производитель печенья «Юбилейное» продаст недостроенный завод из-за слабого спроса

Интерфакс01:26

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ вчера в 14:52
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Турция пригрозила закрыть для США авиабазу «Инджирлик»

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В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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Газета.Ru 04:03
Экономика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Донбасс выдвинул Украине ультиматум

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.
Lenta.ru 06:20
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В Верховной Раде вновь подрались депутаты

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты.
Lenta.ru 06:00
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Культура

Google назвал самые популярные фильмы в России

Специалисты корпорации составили список самых популярных фильмов и сериалов в России за 2019 год.
Культуромания 04:19
Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский биатлон жив

«Российский биатлон жив» Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
Кино

Тарантино рассказал о планах снять третью часть «Убить Билла»

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино планирует снять продолжение картины «Убить Билла».
iReactor 04:30
Экономика

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.
RT на русском 04:07
Происшествия

Москвич, подозреваемый в убийстве сестры, чуть не сбежал из зала суда

Вероятно, попытка к бегству послужит причиной продления срока заключения, если окажется, что подозреваемый действительно виноват в убийстве сестры.
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Авто

Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Политика

Против Петра Порошенко заведено новое дело о госизмене

Государственным бюро расследований (ГБР) Украины было принято решение относительно возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента государства, о государственной измене в рамках подписания Минских соглашений.
Наша версия вчера в 10:22
Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
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Политика

Кремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной

Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным.
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
Открытый Нижний вчера в 07:41
Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Общество

Губернатор Свердловской области решил объявить 31 декабря выходным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о решении сделать 31 декабря выходным днём.
RT на русском 06:09
Политика

В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже

Известия 05:10
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
РИА Новости 03:49
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