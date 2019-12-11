Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.

с чего всё началось

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

Экономика Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика Донбасс выдвинул Украине ультиматум Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Экономика В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.

Авто Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.

Политика Против Петра Порошенко заведено новое дело о госизмене Государственным бюро расследований (ГБР) Украины было принято решение относительно возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента государства, о государственной измене в рамках подписания Минских соглашений.

Происшествия В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Политика Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.