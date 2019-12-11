Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Mondelez отказался от запуска завода в Сибири Третий поставщик кондитерских изделий в России Mondelez International со штаб-квартирой в США отказался от запуска нового предприятия в Сибири. Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42

Производитель печенья «Юбилейное» продаст недостроенный завод из-за слабого спроса

Интерфакс01:26

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50
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Экономика

Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату

У российского правительства на получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.
Pravda.Ru 03:50
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Россия.Кубань 04:15
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После инсульта Николай Носков довел до слез зрителей на концерте

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Общество

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В министерстве напомнили, что лицам, занимающим государственные и муниципальные должности, а также государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций запрещено получать подарки от их коллег и подчиненных в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
РБК 03:24
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

RT на русском 03:02
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Evo-rus.com 02:59
Единоборства

Уральский Халк высказался о популярности Федора Емельяненко

Известный российский боец Иван Штырков высказал оригинальное мнение о популярности Федора Емельяненко, заявив о том, что настоящая известность к легендарному тяжеловесу пришла всего пять лет назад.
FightTime.ru 02:33
Общество

СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

REGNUM 03:45
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
News.ru вчера в 11:47
Общество

РЖД ожидают двукратный рост чистой прибыли в 2020 году

Чистая прибыль РЖД в 2020 году должна вырасти почти в 2 раза и составить 50 млрд руб. по РСБУ, сообщил глава холдинга Олег Белозеров.
Rambler News Service 04:01
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

RT на русском 02:33
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Футбол

«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
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Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Общество

В Екатеринбурге перераспределят деньги на пиар думы

Екатеринбургские депутаты планируют получить контроль над деньгами, выделяемыми на пиар представительного органа.
REGNUM 02:15
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Происшествия

ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой назначили штраф 50 тыс. рублей

Суд в Комсомольске-на-Амуре выписал штраф на 50 тыс. рублей 26-летней ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой.
Полит.ру 03:46
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Общество

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости 03:49
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09 декабря в 09:30
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск вчера в 07:23
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
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