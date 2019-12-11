Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Mondelez отказался от строительства завода под Новосибирском

Предприятие выставили на продажу ООО "Мон’дэлис Русь" решила не достраивать свой завод под Новосибирском, сообщили "Ъ" в компании. В Mondelez пришли к выводу, что дешевле будет поставлять товар с действующих площадок, используя логистические мощности ритэйлеров.
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