Mondelez отказался от запуска завода в Сибири Третий поставщик кондитерских изделий в России Mondelez International со штаб-квартирой в США отказался от запуска нового предприятия в Сибири. Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года.

с чего всё началось

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

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