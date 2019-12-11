Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Mondelez отказался от запуска завода в Сибири Третий поставщик кондитерских изделий в России Mondelez International со штаб-квартирой в США отказался от запуска нового предприятия в Сибири. Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года.
Коммерсантъвчера в 17:42

Подробнее о событии

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском

Общественное телевидение России09:17

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Происшествия

В России семеро парней избили 18-летнюю девушку из-за ориентации

Lenta.ru вчера в 09:29
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Политика

Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей

На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Газета.Ru вчера в 14:26
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 08:06
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Общество

Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил воспитателя кадетского корпуса одной из школ Москвы Бориса Вершинина к 17 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации, передает «Интерфакс».
РБК 09:10
Авто

Mercedes-Benz представил новый GLA

Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
SpeedMe 08:59
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
РИА Новости 07:00
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Происшествия

Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

На прошлой неделе Почуев сообщил, что Соколова направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
РБК 04:30
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:47
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Происшествия

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
РБК 09:11
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США.
Политика Сегодня 09:21
Наука

Российская нефть станет дешевле благодаря сибирским катализаторам

Популярная механика 08:48
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

26 августа, до частичной смены состава совета, член СПЧ Илья Шаблинский сказал, что он и другие правозащитники попросят включить фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля в проект амнистии к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
Авто

Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год

Tesla планирует производить 500 000 электромобилей в год на своем новом заводе в пригороде Берлина.
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Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
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