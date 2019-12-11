Экономика
REGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось
Mondelez отказался от запуска завода в Сибири Третий поставщик кондитерских изделий в России Mondelez International со штаб-квартирой в США отказался от запуска нового предприятия в Сибири. Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года.Коммерсантъвчера в 17:42
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Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском
Общественное телевидение России09:17
Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета
Интерфакс - Россиявчера в 23:28
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Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА
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В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
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