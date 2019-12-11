Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Mondelez отказался от запуска завода в Сибири Третий поставщик кондитерских изделий в России Mondelez International со штаб-квартирой в США отказался от запуска нового предприятия в Сибири. Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года.
Коммерсантъвчера в 17:42

Подробнее о событии

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском

Общественное телевидение России09:17

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42
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Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Политика

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
RT на русском 08:10
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
RT на русском 09:51
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Зеленский понадеялся на продление Евросоюзом антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого выразил надежду на продление Евросоюзом антироссийских санкций.
Известия 07:42
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова может облысеть

Bimru.ru 08:00
Гаджеты

Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

SM News вчера в 05:25
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Коммерсантъ 08:46
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Общество

ТНТ анонсировал показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

REGNUM вчера в 18:18
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия 08:20
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют врачам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, по результатам которого выяснилось, что 41% россиян перепроверяют диагнозы, которые им поставили врачи.
Агентство Телеграф 06:08
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Общество

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Происшествия

Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Музыка

«ВКонтакте» назвала лучшего артиста 2019 года

По версии «ВКонтакте» белорусский певец Тима Белорусских стал «Артистом 2019», сообщает пресс-служба соцсети.
Мой Брянск 09:25
Спорт

Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА

РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
РЕН ТВ 05:09
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Футбол

«Эвертон» претендует на Ибрагимовича

Бывший форвард МЮ Златан Ибрагимович может вернуться в Англию.
Soccer.ru 04:43
Политика

Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Rambler News Service 10:24
Транспорт

Крымский мост могут закрыть на неделю

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года.
Аргументы неделi. Крым 10:24
Происшествия

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
РБК 10:13
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
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