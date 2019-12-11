Экономика

REGNUMREGNUMКомпания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года. Ввести его в эксплуатацию планировали в 2016 году. В 2018 году компания сообщила, что проект будет законсервирован из-за изменения структуры потребления на рынке.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Mondelez не будет достраивать завод под Новосибирском

Sibnovosti.ru01:03

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Кино

Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку

Страницы Воронежской культуры 09 декабря в 03:21
Политика

Премьер Украины допустил возможность начала «газовой войны» с РФ

5.ua Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил возможность начала "газовой войны" с Россией.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Автоспорт

Пьер Гасли: Хельмут Марко не сдержал обещание

Пьер Гасли: Айртона Сенну – это самый талантливый гонщик из тех, кто выступал до моего поколения.
F1news.ru 07:30
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Шоу-бизнес

37-летняя Анастасия Макеева показала роскошные формы в узком платье и иронично ответила на критику

Анастасия Макеева продемонстрировала свои сильные стороны под музыку из фильма про Джеймса Бонда.
Passion.ru вчера в 10:12
Энергетика

Orlen предъявил претензии «Транснефти» за загрязненную нефть

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил "Транснефти" окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.
РИА Новости 08:18
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Экономика

Росфинмониторинг прекратил работу 25 «отмывочных» площадок

Росфинмониторингу за текущий год удалось остановить деятельность 25 «отмывочных» площадок, общий оборот которых составил почти 38 млрд рублей.
ГЛАС.RU 07:58
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Спорт

Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.
RT на русском 07:56
Политика

Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Национальная служба новостей 07:47
Политика

Депутата Госдумы приговорили к 14 годам за госизмену на Украине

Депутата Государственной думы России, бывшего депутата Крыма Светлану Савченко заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на украинскую "прокуратуру автономной республики Крым", базирующуюся в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Игры

Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Космос

Завершена сборка центрального блока для сверхтяжелой ракеты SLS

N+1 03:51
Здоровье

Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Взгляд-инфо 03:35
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Космос

Солнце засыпает. Теперь официально

НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Комсомольская правда вчера в 06:27
Политика

Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем.
Комсомольская правда 02:40
Игры

В Valve допустили выход игры Half-Life: Alyx на PlayStation VR

В компании Valve не исключают возможность выхода игры Half‑Life: Alyx на PlayStation VR.
Актуальные Новости 08:20
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец 01:56
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Никто из украинских экспертов не согласился взять на себя этот процесс. Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации.
Piter.tv 04:36
Наука

Рождению планет помогло статическое электричество

МедиаПоток вчера в 12:15
Здоровье

В Саратовской области открыты два новых кабинета паллиативной помощи

В Саратовской области с начала года в отделениях паллиативной помощи "пролечено" 2 042 человека, в том числе 50 детей и 1 538 граждан старше трудоспособного возраста.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:17
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
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