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Компания Мордашова пригрозила Европе ростом цен на фанеру

Российский производитель березовой фанеры группа "Свеза" пригрозила странам Евросоюза дефицитом продукции и ростом цен в случае, если Брюссель введет "антидемпинговые" пошлины, пишет РБК.
ПРАЙМ
Россия — основной поставщик березовой фанеры в Европе.
РБК
В результате доля поставок из России на европейском рынке увеличилась с 46% в 2017 году до 56% в 2020-м.
Секрет фирмы
«Свеза» как крупнейший производитель березовой фанеры в мире не занималась и не занимается демпингом при поставках как на европейские рынки, так и в другие регионы, — сообщил РБК представитель компании.
РБК

С чего всё началось

Компания Мордашова пригрозила Европе ростом цен на фанеру
До 11 декабря Еврокомиссия примет решение, вводить ли на постоянной основе «антидемпинговую» пошлину на импорт березовой фанеры из России в размере от 15 до 15,9% от стоимости (в зависимости от производителя).
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