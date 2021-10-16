«Свеза» как крупнейший производитель березовой фанеры в мире не занималась и не занимается демпингом при поставках как на европейские рынки, так и в другие регионы, — сообщил РБК представитель компании.
До 11 декабря Еврокомиссия примет решение, вводить ли на постоянной основе «антидемпинговую» пошлину на импорт березовой фанеры из России в размере от 15 до 15,9% от стоимости (в зависимости от производителя).
Россия фиксирует в текущем году рекордные показатели потребления газа на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым в эфире телеканала "Россия 1".