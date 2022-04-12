Будьте в Плюсе

Компания Nokia прекращает деятельность в России

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia ("Нокиа") прекращает деятельность на территории Российской Федерации.
ТАСС
На сайте компании отмечается
, что за последние недели Nokia приостановила поставки в РФ, остановила новый бизнес на территории страны и перенесла ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России.
Профиль
Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.
ТАСС
Также в Nokia отметили, что в 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж компании.
Российская газета

Подробнее о событии

Компания Nokia прекращает деятельность в России
ТАСС02:45
Компания Nokia прекращает деятельность в России
Известия03:28
Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка
ПРАЙМ02:19
Nokia объявила о полном уходе из России
Коммерсантъ02:19
Nokia сообщила об уходе из России
Lenta.ru02:12
Nokia решила уйти с российского рынка
Интерфакс02:12
Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка
РИА Новости02:09

Интересное

Глава Минздрава Мурашко допустил рост заболеваемости COVID-19 в России с конца мая

Эксперт ведомства Камиля Хафизова заявила, что резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается, несмотря на рост доли стелс-омикрона в регионах России.
Lenta.ru03:44

В Госдуму внесли законопроект об управлении имуществом ушедших компаний

Группа депутатов от «Единой России» внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который определяет условия и механизм введения внешней администрации на российских подразделениях иностранных компаний, покинувших Россию.
РБК07:02

Секретная служба НАТО в Одессе приступила к наблюдению за российскими кораблями

Секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ РФ.
Lenta.ru06:40

В Подмосковье задержали сторонника «Правого сектора», воевавшего в Донбассе

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.
ТАСС04:17

Константина Райкина сняли с должности худрука Театральной школы Константина Райкина

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза.
Lenta.ru06:21

Президент Путин заявил, что цель операции на Украине заключается в помощи людям в Донбассе

Нет никаких сомнений что цели и задачи операции на Украине будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости06:19

Губернатор Гладков: в районе Белгородской области разрушены железнодорожные пути

Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
РИА Новости01:54

Мурашко: в марте на 12% увеличились цены на препараты не из перечня жизненно важных

"Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", - уточнил Мурашко.
Газета.Ru06:30

Президент Байден оговорился во время речи и назвал «уголовное преследование» проституцией

Президент США Джо Байден оговорился во время речи, посвященной новым правилам регулирования оружия частного производства.
Lenta.ru05:31

Корреспондентка Первого канала Куксенкова получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

29 марта стало известно о том, что ранение под Мариуполем получил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.
Lenta.ru02:39