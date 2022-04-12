Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.