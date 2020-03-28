Британская компания OneWeb объявила о банкротстве. Соответствующее заявление, отправленное в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, было опубликовано на сайте компании.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.

Политика Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Общество В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.

Общество ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.

Здоровье Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Космос К Земле приближается комета «Атлас» Комета под названием «Атлас», которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.

Общество В России закрываются санатории и дома отдыха Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Общество Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.