Коронавирус
Lenta.ruКомпания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве. Соответствующее заявление, отправленное в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, было опубликовано на сайте компании.
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Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Политика
Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
Здоровье
Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Общество
В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом
По данным сводки Роспотребнадзора РФ, в Пермском крае зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Общество
Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось
Количество жителей Череповца, у которых подозревают наличие коронавируса, увеличилось до семи человек.
Происшествия
Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области
Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Космос
К Земле приближается комета «Атлас»
Комета под названием «Атлас», которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
В России закрываются санатории и дома отдыха
Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
Общество
Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок
В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.
Армия и оружие
Вассерман уверен в способности РФ пережить кризис
Анатолий Вассерман, политический эксперт, уверен, что Российская Федерация способна пережить надвигающийся экономический кризис.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек
В России за 27 марта зафиксировано 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, один человек умер.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области
В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Авто
Украинские полицейские пересели на Lada
Автомобили LADA запорожской сборки выходят на дороги Украины.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Общество
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом
В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.