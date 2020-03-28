Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКомпания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве. Соответствующее заявление, отправленное в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, было опубликовано на сайте компании.
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Компания OneWeb объявила о банкротстве

Life.ruвчера в 23:41

Компания OneWeb, которая пыталась обеспечить доступ к интернету по всему миру, подала заявление о банкротстве

Эхо Москвы03:00

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

РИА Новостивчера в 23:53

Компания OneWeb заявила о банкротстве

РЕН ТВ00:27

История компании OneWeb

ТАСС05:13

OneWeb подает заявление о банкротстве

Газета.Ru00:33

OneWeb объявила о банкротстве

РБКвчера в 20:25
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Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:26
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Политика

Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России

Число завозных случаев коронавируса в России продолжит увеличиваться какое-то время, пока соотечественники будут возвращаться из-за рубежа, но мощной эпидемической волны, вероятно, не будет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 05:01
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 26 марта в 09:51
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Здоровье

Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Парламентская газета вчера в 09:59
Общество

В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом

По данным сводки Роспотребнадзора РФ, в Пермском крае зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.
ВЕТТА 05:32
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса

Lenta.ru 07:02
Общество

Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось

Количество жителей Череповца, у которых подозревают наличие коронавируса, увеличилось до семи человек.
Vologda-poisk.ru 05:34
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Космос

К Земле приближается комета «Атлас»

Комета под названием «Атлас», которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Мой район (г. Москва) 25 марта в 06:27
Общество

В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
Общество

Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок

В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.
РБК 05:45
Армия и оружие

Вассерман уверен в способности РФ пережить кризис

Анатолий Вассерман, политический эксперт, уверен, что Российская Федерация способна пережить надвигающийся экономический кризис.
Discover24 вчера в 03:29
Общество

Первый инфекционный медцентр Минобороны сдадут к 20 апреля

ТАСС 06:44
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек

В России за 27 марта зафиксировано 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, один человек умер.
Коммерсантъ 04:53
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Коммерсантъ Воронеж 05:52
Авто

Украинские полицейские пересели на Lada

Автомобили LADA запорожской сборки выходят на дороги Украины.
Автоновости дня 06:55
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
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