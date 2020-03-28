Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКомпания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте. Компания OneWeb запускала спутники с российских космодромов Восточный и Байконур.
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с чего всё началось
OneWeb и некоторые из контролируемых ею филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств, а глава фирмы Адриан Штекель подтвердил информацию об увольнении части сотрудников в связи со сложившейся ситуацией, говорится в заявлении компании на официальном сайте
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Life.ruвчера в 23:41

Подробнее о событии

OneWeb объявила о банкротстве

ТАССвчера в 22:38

Компания OneWeb заявила о банкротстве

РЕН ТВ00:27

OneWeb подает заявление о банкротстве

Газета.Ru00:33

Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве

Эхо Москвывчера в 21:08

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Life.ruвчера в 23:41

OneWeb объявила о банкротстве

РБКвчера в 20:25

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

РИА Новостивчера в 23:53
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Кино

Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Российская газета вчера в 15:46
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона вчера в 04:03
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Политика

Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огарево президент Владимир Путин.
РБК 26 марта в 07:30
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Общество

Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»

В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Live24 вчера в 01:18
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:09
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец вчера в 04:35
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Наука

Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона

Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.
Rusargument вчера в 17:48
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 26 марта в 12:11
Энергетика

Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки

Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Ясно вчера в 14:41
Энергетика

Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель

В 10:25 на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent с доставкой в мае снизилась до $25,98 за баррель, потеряв почти полтора процента.
Аргументы и Факты вчера в 04:33
Политика

Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня вчера в 07:38
Общество

В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
Происшествия

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 тонн дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекла вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Общество

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
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