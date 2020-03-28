Коронавирус
RT на русскомКомпания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте. Компания OneWeb запускала спутники с российских космодромов Восточный и Байконур.
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с чего всё началось
OneWeb и некоторые из контролируемых ею филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств, а глава фирмы Адриан Штекель подтвердил информацию об увольнении части сотрудников в связи со сложившейся ситуацией, говорится в заявлении компании на официальном сайте.Life.ruвчера в 23:41
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Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве
Эхо Москвывчера в 21:08
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Кино
Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров
На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Политика
Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом
Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огарево президент Владимир Путин.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»
В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Наука
Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Наука
Специалисты рассказали, что поможет предотвратить болезнь Крона
Американские ученые провели исследования, которые помогли им сформулировать главные стратегии профилактики и лечения болезни Крона.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель
Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13.01 за баррель, сообщила на своем сайте нефтяная корпорация Pemex.
Политика
Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом
Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки
Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Энергетика
Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель
В 10:25 на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent с доставкой в мае снизилась до $25,98 за баррель, потеряв почти полтора процента.
Политика
Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000
В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Общество
В России закрываются санатории и дома отдыха
Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
Происшествия
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 тонн дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекла вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств.
Общество
В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина
В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.