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Компания Philip Morris допустила передачу бизнеса в России

Табачная компания Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России, включая возможную передачу активов.
Коммерсантъ
В глобальной выручке Philip Morris Россия занимает около 6%, на долю российского сегмента бизнеса в прошлом году пришлось почти 10% продаж сигарет и нагреваемого табака.
Российская газета
Штаб-квартира Philip Morris находится в Лозанне.
Finam.Ru
В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.
Finam.Ru

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Компания Philip Morris намерена реструктуризировать свои активы в России
Взгляд.рувчера в 10:25
Philip Morris допустила передачу активов в России
РБКвчера в 10:22
Philip Morris рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в РФ, включая передачу активов
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