КоммерсантъКомпания Philip Morris допустила передачу бизнеса в РоссииТабачная компания Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России, включая возможную передачу активов.КоммерсантъВ глобальной выручке Philip Morris Россия занимает около 6%, на долю российского сегмента бизнеса в прошлом году пришлось почти 10% продаж сигарет и нагреваемого табака.Российская газетаШтаб-квартира Philip Morris находится в Лозанне.Finam.RuВ числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.Finam.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофиль78.ruРосбалтПодробнее о событииКомпания Philip Morris намерена реструктуризировать свои активы в РоссииВзгляд.рувчера в 10:25Philip Morris допустила передачу активов в РоссииРБКвчера в 10:22Philip Morris рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в РФ, включая передачу активовПРАЙМвчера в 09:28Компания Philip Morris заявила о возможной реструктуризации своего бизнеса в РоссииРоссийская газетавчера в 10:17Philip Morris International рассматривает возможность передачи активов в РоссииТАССвчера в 09:40Philip Morris рассмотрит варианты реструктуризации бизнеса в РоссииРеальное времявчера в 10:19Philip Morris рассмотрит реструктуризацию бизнеса в РФИнтерфаксвчера в 09:15Показать ещёОценить82Поделиться