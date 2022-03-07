Компания Procter & Gamble не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении организации.
В продуктовом портфеле Procter&Gamble находятся бренды Always, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Pampers, Tide, Oral-B, Mr. Proper, Old Spice, Fairy, Lenor, «Миф», Tampax, Naturella, Ariel, Pantene, Discreet и другие.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
Правительство России в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли страны Западных Балкан Северная Македония, Черногория и Албания, а также в составе ЕС — Словения и Хорватия.
Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба.