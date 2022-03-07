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Компания Procter & Gamble приостановила инвестиционную и рекламную деятельность в России

Компания Procter & Gamble не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении организации.
РИА Новости
Количество доступных на рынке продуктов сократят в связи с событиями на Украине.
Комсомольская правда
В продуктовом портфеле Procter&Gamble находятся бренды Always, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Pampers, Tide, Oral-B, Mr. Proper, Old Spice, Fairy, Lenor, «Миф», Tampax, Naturella, Ariel, Pantene, Discreet и другие.
РБК
Западные компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине.
ФАН

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