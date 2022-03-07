Компания Procter & Gamble не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении организации.
В продуктовом портфеле Procter&Gamble находятся бренды Always, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Pampers, Tide, Oral-B, Mr. Proper, Old Spice, Fairy, Lenor, «Миф», Tampax, Naturella, Ariel, Pantene, Descrete и другие.
Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония.
Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder, которая владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, объявила о приостановке всей коммерческой деятельности в России.