Компания Пумпянского стала основным претендентом на покупку ЧТПЗ
Крупнейший производитель труб в России, "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского решила купить Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к переговорам.В источнике
С чего всё началось
Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.
РБК06:35
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