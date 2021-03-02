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Интерфакс
Интерфакс

Компания Пумпянского стала основным претендентом на покупку ЧТПЗ

Крупнейший производитель труб в России, "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского решила купить Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к переговорам.В источнике
URA.Ru
РБК
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66.ru
С чего всё началось

Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.
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