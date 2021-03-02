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Интерфакс
Интерфакс

Компания Пумпянского стала основным претендентом на покупку ЧТПЗ

Крупнейший производитель труб в России, "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского решила купить Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к переговорам.В источнике
URA.Ru
Первый областной
РБК
СРБ
66.ru
Коммерсантъ
С чего всё началось

Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.
РБК06:35
Подробнее о событии

Компания Пумпянского стала основным претендентом на покупку ЧТПЗ

Интерфакс09:16

Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ

РБК06:35

РБК: Пумпянский хочет купить завод-конкурент из Челябинска

URA.Ru08:30

РБК: ТМК планирует приобрести Челябинский трубопрокатный завод

ТАСС08:00

ТМК ведет переговоры о покупке ЧТПЗ

66.ru07:50

РБК: ЧТПЗ может купить Трубная металлургическая компания

Первый областной08:44

Загорский трубный завод уходит от слияний

Коммерсантъ03:00
Интересное

Толстой призвал быть готовыми к выходу России из Совета Европы

Вице-спикер Государственной думы РФ, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть Совет Европы.
Первое Студенческое агентствовчера в 10:28

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Evo-rus.com07:46

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BFM.ru07:15

Названы причины крушения траулера «Онега» и гибели 17 человек

Причинами крушения траулера "Онега", который 28 декабря 2020 года затонул в Баренцевом море, стало обледенение судна и ряд ошибок экипажа, решила комиссия Ространснадзора, которая расследовала случившееся.
Интерфакс06:15