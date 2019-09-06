Общество
ВедомостиКомпания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первой на это внимание обратила Русская служба BBC.
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Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Невские Новости 02:59
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Театры
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Гаджеты
Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G
Kirin 990 (5G), по заявлению Huawei, стал первым полночастотным 5G-процессором, поддерживающим как неавтономную (NSA), так и автономную (SA) архитектуру 5G-сетей, а также полные частотные диапазоны TDD/FDD, что позволяет ему работать во всех типах и режимах сетей нового поколения.
CNews 09:15
Теннис
Теннисистка Андрееску сыграет в финале US Open против Серены Уильямс
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила швейцарку Белинду Бенчич и сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС 00:28
Экономика
Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией «выше рынка» для бумаг компаний
Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса" и акций Polymetal (MOEX: POLY) была дана рекомендация "выше рынка".
Финмаркет вчера в 10:41
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Экономика
Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов
Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
Известия 02:04
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
ТАСС 04 сентября в 11:33
Общество
Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых
Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Политика
Путин решил проверить строительство космодрома Восточный
Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Общество
Главу администрации Рязани гордума выберет 10 сентября
АиФ Рязань 07:50
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина
Пригожин не может наладить отношения со своими детьми от предыдущего брака – дочерью Данаей и сыном Димой.
Bimru.ru 09:20
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Футбол
«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
Спорт-Экспресс 08:43
Авто
Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен
Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.
SpeedMe вчера в 15:48
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Энергетика
Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири»
Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.
Экономика сегодня 07:51
Авто
Ford анонсировал электрический Ford Mustang на тизере
Видео Ford призвано развеять эти опасения, а также это по-настоящему интригующее зрелище - увидеть новый кроссовер в стиле Mustang на ходу.
32CARS.ru вчера в 23:12
Финансы
Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 7,25 до 7%. Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком.
Российская газета 06:45
Авто
Продажи новых автомобилей в России снова снизились
Как сообщает АЕБ, в августе российские дилеры продали 145 545 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.
Wroom.ru 04:31
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Политика
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
РБК 08:05
Армия и оружие
Российские «Цирконы» уничтожит американская «Валькирия»
В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.
Lenta.ru 08:16