Общество

ВедомостиВедомостиКомпания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первой на это внимание обратила Русская служба BBC.
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Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Ведомости06:19

Компания РПЦ получила лицензию на производство и поставку вина

Дождь05:33

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Интерфакс04:40

Предприятие РПЦ займется производством алкоголя

Московский Комсомолец05:16

Принадлежащая РПЦ компания получила лицензию на производство вина

Новая газета07:50

Винодельческая компания РПЦ будет производить вино на продажу, а не для богослужений

Эхо Москвы08:00

Винодельческая компания РПЦ будет производить вино на продажу, а не для богослужений

ТАСС08:11
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Теннис

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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила швейцарку Белинду Бенчич и сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема.
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Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
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Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

ТАСС 04 сентября в 11:33
Общество

Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых

Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Политика

Путин решил проверить строительство космодрома Восточный

Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
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Общество

Главу администрации Рязани гордума выберет 10 сентября

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Шоу-бизнес

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Пригожин не может наладить отношения со своими детьми от предыдущего брака – дочерью Данаей и сыном Димой.
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Рейс из Петербурга в Тунис задержан почти на 18 часов

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Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири»

Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.
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Ford анонсировал электрический Ford Mustang на тизере

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Банк России третий раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 7,25 до 7%. Решение было ожидаемым и практически полностью заранее учтено рынком.
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Как сообщает АЕБ, в августе российские дилеры продали 145 545 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.
Wroom.ru 04:31
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Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
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Армия и оружие

Российские «Цирконы» уничтожит американская «Валькирия»

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.
Lenta.ru 08:16
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