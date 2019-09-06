Общество
Lenta.ruРПЦ разрешили продавать вино для господ
Подконтрольная структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания «Мезыбь» получила лицензию на производство и продажу спирта и алкогольной продукции. Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Компании выданы лицензии на производство обычного и игристого вина, но не лицензия на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора, отмечает "Русская служба Би-би-си".Интерфакс04:40
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На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
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