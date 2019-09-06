с чего всё началось

Подконтрольная структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания «Мезыбь» получила лицензию на производство и продажу спирта и алкогольной продукции. Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Армия и оружие Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.

Технологии В сети Bitcoin зафиксирована транзакция в миллиард долларов В сети Bitcoin совершен перевод на 1 млрд долларов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Whale Alert.

Происшествия Водитель скорой помощи сбил ребёнка на юго-востоке Москвы На кадрах показано, как в районе пешеходного перехода мальчик на самокате выезжает на проезжую часть и в этот момент его сбивает автомобиль скорой помощи.

Единоборства Нурмагомедов и Порье успешно прошли процедуру взвешивания Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье успешно прошли процедуру взвешивания перед поединком на UFC 242.

Политика Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко Tesla Американский бизнесмен Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Политика В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.

Общество Финляндия возглавила список стран ЕС с самым дорогим алкоголем Ранее сообщалось, что Финляндия вошла в список стран Евросоюза с самыми дорогими продуктами.

Армия и оружие В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7% «Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.