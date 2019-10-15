Гаджеты
OAnewsКомпания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон. Модель, обладающая четырьмя камерами, получила название Realme X2 Pro. Устройство оснащено 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с расширением Full HD+.
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ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Автоспорт
Renault может потерять все заработанные очки в сезоне-2019
Если выяснится, что система действительно незаконна и была установлена на машинах Renault с самого начала сезона, то команда получит не только крупный денежный штраф, но и может лишиться всех набранных очков.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Футбол
Фернандес готовится к матчу с «Уфой» по индивидуальной программе
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес перед матчем чемпионата России по футболу с "Уфой" будет готовиться по индивидуальной программе, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Авто
8 автомобильных компаний изменили цены в первой половине октября
В первой половине октября изменились цены на автомобили 8 марок, сообщают эксперты сайта «Цена Авто».
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Общество
Банки начнут предупреждать клиентов о блокировке карт
Депутаты предлагают обязать банки в течение суток сообщать клиентам о том, что их счета заблокированы, и извещать о причинах приостановления операций с лицевыми счетами.
Происшествия
Задержан новый фигурант «московского дела»
Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Технологии
Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства
Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий.
Футбол
«Спартак» поздравил Филимонова с днем рождения
Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов 15 октября 2019 года отпраздновал свое 46-летие.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение
Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Общество