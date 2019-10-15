Гаджеты

OAnewsOAnewsКомпания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон. Модель, обладающая четырьмя камерами, получила название Realme X2 Pro. Устройство оснащено 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с расширением Full HD+.
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Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе

Российская газета05:41

Представлен самый доступный флагман с Snapdragon 855 Plus

Srnsk04:31

В сеть утекли изображения смартфона Realme X2 Pro

Кубанские новостивчера в 07:00

Xiaomi сократит количество выпускаемых за год флагманов

Ferra05:17

Смартфон с самой быстрой зарядкой в мире Realme X2 Pro официально вышел в продажу

Дни2401:45

Официально представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой зарядкой с мире

Актуальные Новости01:35

Убийца Redmi и Xiaomi готовит большое наступление за пределы Китая. Официальные сроки выпуска и цены для Европы

iXBT.com07:50
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ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Автоспорт

Renault может потерять все заработанные очки в сезоне-2019

Если выяснится, что система действительно незаконна и была установлена на машинах Renault с самого начала сезона, то команда получит не только крупный денежный штраф, но и может лишиться всех набранных очков.
Autosport.com.ru 07:39
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Футбол

Фернандес готовится к матчу с «Уфой» по индивидуальной программе

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес перед матчем чемпионата России по футболу с "Уфой" будет готовиться по индивидуальной программе, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:15
Общество

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ СОШ №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России

Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru 09:11
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Lenta.ru 08:53
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Экономика

ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости 04:31
Здоровье

Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак

Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Волгоградская правда 07:06
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»

Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
РБК 09:16
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Авто

8 автомобильных компаний изменили цены в первой половине октября

В первой половине октября изменились цены на автомобили 8 марок, сообщают эксперты сайта «Цена Авто».
Тавто.Ру 07:01
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России

Газета DAILY вчера в 14:14
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Общество

Банки начнут предупреждать клиентов о блокировке карт

Депутаты предлагают обязать банки в течение суток сообщать клиентам о том, что их счета заблокированы, и извещать о причинах приостановления операций с лицевыми счетами.
Go64.ru 06:38
Происшествия

Задержан новый фигурант «московского дела»

Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Газета.Ru 08:52
Технологии

Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства

Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий.
News.ru 09:24
Футбол

«Спартак» поздравил Филимонова с днем рождения

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов 15 октября 2019 года отпраздновал свое 46-летие.
Спорт-Экспресс 07:45
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение

Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Ivbg.ru 05:44
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

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