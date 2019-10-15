ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.

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