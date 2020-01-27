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Народные новостиНародные новостиКомпания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании

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Компания Schneider Electric опубликовала результаты исследования, согласно которому российские банки могут потерять от $200 до $300 тысяч прибыли в случае поломок оборудования. Как передает РИА Новости, к таким ситуациям относятся сбои в работе серверов и проблемы в работе систем хранения данных.
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Банки в России за два часа сбоя своих серверов теряют до $300 тыс - исследование

ПРАЙМ19:17

Компания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании

Народные новости20:17
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