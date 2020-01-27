Общество
Народные новостиКомпания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании
Компания Schneider Electric опубликовала результаты исследования, согласно которому российские банки могут потерять от $200 до $300 тысяч прибыли в случае поломок оборудования. Как передает РИА Новости, к таким ситуациям относятся сбои в работе серверов и проблемы в работе систем хранения данных.
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Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Общество
Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Происшествия
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы
Волочкова добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей у нее их будет семь.
Армия и оружие
Sohu назвало двух самых надежных союзников России в войне против США
Обозреватель портала из Поднебесной отмечает, что США ведут себя агрессивно по отношению к России, и даже конфликт, который Вашингтон раздувает с Ираном, потенциально направлен против Москвы.
Технологии
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны
Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
Хоккей
Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
В ООН призвали Россию и США продлить СНВ-3
Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу заявила, что организация призывает США и Россию продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в нынешнем виде, передает РИА Новости.
Киберспорт
Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии
Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Хоккей
«Ак Барс» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Общество
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.