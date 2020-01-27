Компания Schneider Electric опубликовала результаты исследования, согласно которому российские банки могут потерять от $200 до $300 тысяч прибыли в случае поломок оборудования. Как передает РИА Новости, к таким ситуациям относятся сбои в работе серверов и проблемы в работе систем хранения данных.

Компания Schneider Electric раскрыла потери банков РФ при сбоях в оборудовании

Общество Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

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Политика Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.

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Общество Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.