Космос

Деловое.ТВДеловое.ТВКомпания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Первая ступень ракеты-носителя примерно через девять минут приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Трансляция запуска велась на сайте компании.
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Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink была запущена в США

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