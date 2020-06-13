Космос
REGNUMКомпания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
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Футбол
Ювентус — Милан 0:0
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в первом тайме ответного матча 1/2 Кубка Италии по футболу с «Миланом».
RT на русском вчера в 15:53
Фигурное катание
Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.
РИА Новости 05:10
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Авто
Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям
Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
Футбол
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила
Вести.Ru 01:29
Общество
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru 06:48
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Космос
Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России
Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика 10 июня в 11:04
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Кино
Звезда фильма «Капитан Америка» Крис Эванс отмечает 39-летие
Благодаря киноленте о супергероях Marvel «Фантастическая четверка» Крис Эванс стал знаменитостью. Актёра всегда манили красавицы Голливуда.
Дни24 04:57
Армия и оружие
Востоковеды объяснили попытку США блокировать военных РФ в Сирии
Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии, попавшую на видео, не следует воспринимать как угрозу.
URA.Ru 11 июня в 04:00
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
Известия вчера в 23:54
Энергетика
Минтранс допустил снижение тарифов РЖД на перевозку нефти
Минтранс допускает снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на срок действия ОПЕК+ — до уровня 2008 года, сообщил РБК представитель ведомства.
Коммерсантъ 02:45
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru вчера в 06:09
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число умерших, у которых был зафиксирован или подозревался коронавирус, в апреле составило 2 712 человек, следует из данных Росстата.
Компания 06:39
Авто
Названа цена нового Land Rover Defender для России
Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой.
Evo-rus.com 11 июня в 13:43
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета 11 июня в 09:59
Общество
На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки
Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Политика
В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06:40