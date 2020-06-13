Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.

Футбол Ювентус — Милан 0:0 Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в первом тайме ответного матча 1/2 Кубка Италии по футболу с «Миланом».

Фигурное катание Брайан Орсер войдет в команду Рики Кихиры Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что ее тренерскую команду пополнит канадец Брайан Орсер.

Политика В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. 118

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 135

Авто Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж. 3

Политика США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. 25

Шоу-бизнес Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.

Космос Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет". 200

Кино Звезда фильма «Капитан Америка» Крис Эванс отмечает 39-летие Благодаря киноленте о супергероях Marvel «Фантастическая четверка» Крис Эванс стал знаменитостью. Актёра всегда манили красавицы Голливуда.

Энергетика Минтранс допустил снижение тарифов РЖД на перевозку нефти Минтранс допускает снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на срок действия ОПЕК+ — до уровня 2008 года, сообщил РБК представитель ведомства. 4

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 394

Авто Названа цена нового Land Rover Defender для России Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой. 52

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. 298

Политика На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня. 127

Общество На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.